La scommessa delle super navi Msc nella flotta anche Explora II

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il tempo necessario a ultimare alcuni allestimentibase di Civitavecchia. E fra tre giorni solcherà le acque del Mediterraneo per la sua crociera inaugurale. Barcellona, tanto per cominciare. E poi Ibiza. Port-Vendres. Montecarlo. Monaco. Portofino. Fino a novembre, perché da dicembre si sverna ai Caraibi. Tutte mete extralusso per un turismo galleggiante esclusivo da circa tremila euro a persona ogni sette giorni di permanenza a bordo, formula ’all inclusive’, si intende. Quattordici ponti, 16mila metri quadrati di rifiniture in metalli e legni pregiati, sei ristoranti e undici ’esperienze culinarie’ di corredo. Un rapporto equipaggio/passeggeri di 1 a 1,25, che significa il top del servizio. Al timone di comando la livornese Serena Melani. Insomma, il meglio del ’made in Italy’.