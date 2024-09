Il ritorno di Abatantuono gratis per i primi 10 lettori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un biglietto per il cinema in omaggio aidieciche oggi consegneranno questa pagina alla cassa del Multisala Astoria (viale dell’Appennino 313) a partire dalle 20.30. In cartellone arriva L’ultima settimana di settembre, film diretto da Gianni De Blasi, che segna ildi Diegosul grande schermo questa volta nei panni di Pietro, un uomo attempato stanco della vita, vedovo e con una carriera di scrittore ormai in declino. Pietro è completamente sfinito e vuole compiere un gesto estremo. Un’improvvisa tragedia, però, manderà all’aria i suoi piani: la morte di sua figlia (Roberta Mattei) e del genero. Pietro si ritrova, così, a doversi prendere cura del nipote adolescente, Mattia (Biagio Venditti). I due intraprenderanno un viaggio insieme che si rivelerà molto importante per entrambi.