Il cammino della Fermana Si avvicina il derby con l’Ancona Cosa dicono i precedenti

(Di venerdì 13 settembre 2024) La sfida alè una di quelle gare che richiama tanti eventi. Ma la mente del tifoso canarino sfoglia l’album dei ricordi e si ferma all’8 maggio 2011 con quel Bruno Recchioni stracolmo, considerando che si parlava di Eccellenza, ma soprattutto quel 2-2 finale in pieno recupero che negò la D alla squadra di Cornacchini. In campo c’era proprio Ruben Dario Bolzan con fascia di capitano al braccio dei gialloblù e quella giornata l’ha ricordata in occasioneconferenza stampa per la sua presentazione. "In quei giorni e in quella giornata si respirava un’aria incredibile, si respirava il calcio vero". Oltre 13 anni sono passati e di-Ancona ce ne sono stati ancora diversi, gli ultimi tutti in Lega Pro anche con tanti episodi da raccontare in campo e fuori.