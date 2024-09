Firenze tutti insieme di corsa all’Albereta | partono gli allenamenti gratuiti di gruppo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024), 12 settembre 2024 –in forma grazie alla: a partire da mercoledì 18 settembre, ogni 15 giorni si terrannodipresso il Parco dell'Albereta. L’evento è stato presentato come un'occasione perfetta per coloro che desiderano migliorare il proprio fisico in un ambiente stimolante e immerso nella natura, il tutto senza alcun costo d’iscrizione. All'evento hanno partecipato Marco Ceccantini presidente di Uisp, Letizia Perini assessora allo sport del Comune di, Serena Perini presidentessa del Quartiere 3 die Lucia De Ranieri, presidente diin rosa onlus. L'iniziativa La struttura degliprevede sei diversi percorsi, pensati per offrire varietà e sfide sempre nuove, con difficoltà che varieranno di volta in volta.