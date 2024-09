F1 Libere 1 Baku | Verstappen primo tra le bandiere rosse

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un po’ di caos in quel dell’Azerbaijan in queste prime prove che il carrozzone più famoso delle quattro ruote ha mandato in scena negli ultimi minuti. Le1 didella F1 sono infatti state caratterizzate da una pista sporca e complessa da domare che ha generato, anche, diversi momenti governati dalle(uno di questi ha visto come protagonista Charles Leclerc con Ferrari). In questo marasma generale, il miglior tempo è stato staccato da Maxsu Red Bull, mentre al secondo posto si è piazzato Lewis Hamilton su Mercedes. Sergio Perez, compagno di box del campione del mondo olandese, ha completato il podio virtuale. Quarto Lando Norris su McLaren, poi Carlos Sainz. Sesto Oscar Piastri, settimo invece Fernando Alonso su Aston Martin.