Entella-Carpi oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

(Di venerdì 13 settembre 2024) La formazione padrona di casa si trova in testa alla classifica in solitaria a punteggio pieno grazie ai successi ottenuti contro Milan Futuro, Rimini ed Ascoli e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Buon avvio di stagione anche da parte della squadra emiliana, che finora ha accumulato due pareggi e una vittoria per un totale di cinque punti in classifica. Ora proverà a dar fastidio anche ad una delle favorite del torneo. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 13 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa su Sky Sport 254. Sportface.it seguirà l'evento e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.