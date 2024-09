EA Sports FC 25 Electronic Arts ha svelato i 25 migliori calciatori della Serie A

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 13 settembre 2024) Quali sono iA più forti in EAFC 25?ha condiviso proprio in queste ore il ratings delle stelle del nostro campionato più prestigioso, rivelando nello specifico i 25 giocatori con la valutazione più alta del gioco in arrivo a breve su console e PC. Scopriamo qui di seguito la top 25 deiA di EAFC 25: Martínez 89 Dybala 87 Hernández 87 Maignan 87 Bastoni 87 Barella 87 Sommer 87 Leão 86 Bremer 86 Çalhano?lu 86 Kvaratskhelia 85 Vlahovi? 84 Dimarco 84 Acerbi 84 Pavard 84 Dovbyk 84 Mkhitaryan 83 Koopmeiners 83 Morata 83 Pulisic 83 Thuram 83 Pellegrini 83 Zapata 83 de Vrij 83 Bennacer 83 Ricordiamo che appena poche ore faha condiviso anche le valutazioni dei 25EAFC 24, dove tra questi troviamo anche Lautaro Martinez dell’FC Internazionale Milano.