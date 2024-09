Di nuovo cattivi odori a Caselle Il sindaco | Proviamo a risolvere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un problema annoso, che si ripropone. E’ quello dei miasmi avvertiti dalla popolazione di, l’unica frazione del comune di Maltignano. Negli ultimi giorni, sui social, tanti residenti hanno sollevato delle lamentele per una situazione considerata ai limiti, ormai, della tollerabilità. Ciò considerando il fatto che per un lungo periodo i, che secondo alcuni proverrebbero da una vicina ditta che si occupa di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, sembravano essere cessati. Da qualche settimana, invece, al’aria sarebbe tornata ad essere irrespirabile. La precedente amministrazione comunale, guidata dall’ex primo cittadino Armando Falcioni, tempo fa aveva installato una centralina in grado di rilevare tali miasmi, utile a monitorare l’evolversi della problematica.