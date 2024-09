Debutta all’estero | corse in Slovenia e Croazia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Itabus (in foto l’ad Francesco Fiore), società di trasporto su gomma a lunga percorrenza del gruppo Italo,. Il 16 ottobre, i bus di ultima generazione della società varcheranno i confini italiani per raggiungere Lubiana () e Zagabria (). Ogni giorno saranno 6 i collegamenti (3 di andata e 3 di ritorno) con le principali città italiane come Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Ferrara, Padova, Venezia, Trieste, Verona, Milano e Torino.