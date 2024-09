Coppa Davis il doppio premia l’Italia | Bolelli-Vavassori decisivi 2-1 al Belgio e finali a un passo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’Italtennis vince 2-1 la sfida con il, valida per il Girone A delleCup Finals, di scena fino a domenica all’Unipol Arena di Bologna. Tantissime emozioni in campo: nella sfida decisiva del, la coppia azzurra formata da Simonee Andreaha superato Sander Gille e Joran Vliegen con il punteggio di 7-6 7-5 in un’ora e 28 minuti di gioco.Leggi anche: Mario Draghi a casa Berlusconi: incontro a sorpresa con Marina, presente anche Gianni Letta L’incontro era fermo sull’1-1 dopo la disputa dei due singolari: dopo il successo in rimonta nel match di apertura di Matteo Berrettini (43 Atp) sul debuttante Alexander Blockx (253) per 3-6 6-2 7-5, nella sfida tra i numero 1 dei due team Flavio Cobolli (32) si era invece arreso a Zizou Bergs (72) per 6-3 6-7(5) 6-0.