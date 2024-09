Ciclone Taylor Swift sul voto americano | 400mila in dodici ore sul sito per registrarsi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il(foto) sulle elezioni americane. Dopo aver spinto il Pil di vari Paesi, creato inflazione in altri e addirittura provocato un mini terremoto a Seattle, la popstar ha fatto scattare con il suo endorsement a Kamala Harris la corsa aper il, o quanto meno accedere alle informazioni necessarie. Quasi 400.000 persone nelle 12 ore dal suo ormai storico post di appoggio alla vicepresidente (giunto a 10 milioni di like) hanno infatti visitato Vote.org, cliccando sull’indirizzo creato e condiviso da. Una cifra notevole, soprattutto in una sfida testa a testa come quella che si profila fra Donald Trump e la vicepresidente, dove anche una manciata di voti può cambiare l’eelettorale, soprattutto negli Stati in bilico. Se le registrazioni per votare si tradurranno in voti effettivi per Harris ovviamente è impossibile stabilirlo.