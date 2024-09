Ciclismo Europei 2024 | start list e favoriti prova in linea femminile tutti contro le olandesi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Sabato 14 settembre andrà in scena laindeglidiin Limburgo. Partenza alle ore 13.30, i corridori si affronteranno nei 160 km da Zolder ad Hasselt. Il percorso è sulla scia di quello maschile, ma leggermente più breve, e identica all’Under 23 degli uomini. Qui le favorite sono incon le protagoniste della cronometro. Per quanto riguarda il discorso medaglie, l’Olanda una tra Ellen Van Dijk, Lorena Wiebes e Riejanne Markus dovrebbe riuscire a piazzarla a podio. Christina Schweinberger (Austria) parte un gradino sotto, ma proverà a giocarsi una medaglia insieme alle due azzurre Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini, quinta nella cronometro. Non partono battute Katrine Aalerud (Norvegia) e Eugenia Bujak (Slovenia) in una corsa che però rischia di essere un monologo olandese.