Aprono il supermercato poi la terribile scoperta | cosa hanno trovato nel congelatore

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 13 settembre 2024) I dipendenti del, quandoaperto il negozio lo scorso martedì mattina, 10 settembre 2024,fatto una macabra. Quindi è partita subito la chiamata ai soccorsi. Quando gli agenti sono intervenuti sul posto, a seguito di una segnalazione, non potevano credere ai loro occhi. Sono in corso le indagini per fare chiarezza sulla tragica vicenda. (Continua dopo le foto) Leggi anche:frontale tra auto, perde la vita sul colpo Leggi anche: Investito dopo il furto,la vera identità della vittima: chi è in realtà USA,un cadavere neldi unLa Polizia è intervenuta presso il“Food Lion” situato al 4510 Capital Blvd in di Raleigh in Carolina del Nord, negli Stati Uniti. Lo scorso martedì mattina, i dipendenti che si sono recati in negozio per l’aperturafatto la tragica