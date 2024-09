Alimenti | Gb da ottobre 2025 vietati spot junk food in Tv fino alle 21

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 13 settembre 2024) Londra, 13 set. (Adnkronos Salute) - Il governo britannico ha confermato che a partire dal primodelentrerà in vigore il divieto di trasmettere in Tv prima delle 21 pubblicità sul, il cibo spazzatura. Il provvedimento, volto a contrastare l'obesità infantile, sarà accompagnato dal divieto assoluto dionline a pagamento di cibi non salutari, riporta la Bbc. La battaglia salutista nel Paese era stata iniziata dai conservatori, ricorda l'emittente, che si erano impegnati con Boris Johnson primo ministro ad attuare il divieto nel 2021. L'entrata in vigore del provvedimento era poi stata rinviata per dare più tempo al settore per prepararsi. Il ministro della Salute, Andrew Gwynne, ha affermato che confermare la portata delle restrizioni e la data in cui sanno attuate ha fornito chiarezzaaziende.