Ai miei tempi non c' era il doping | Pietrangeli altra stoccata a Sinner?

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Non solo non sono geloso di Jannik, ma gli auguro di battere tutti irecord, eccetto quello della Davis". Nicola, ex leggenda del tennis italiano, è tornato per l'ennesima volta a parlare del numero uno al mondo. L'ex giocatore ha colto l'occasione per allontanare tutti le voci che lo danno ai ferri corti con l'altoatesino. Il fresco 91enne ha parlato anche del docufilm sulla sua vita, che è stato presentato al circolo Tennis Bologna. "Tutto ciò che viene descritto è vero - ha spiegato-. È divertente perché c'è la storia dello sportivo, del giocatore di tennis e quella dell'uomo, diciamo un po' meno sportivo". L'ex giocatore ha poi sottolineato le differenze tra la sua epoca e quella dominata dal Jannik. "Sono cose diverse ma niente di così grave - ha ricordato-.