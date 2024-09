Zuppi promuove la proposta Giorgetti sulla natalità | La direzione è quella giusta

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Lada noi auspicata ed è, incoraggia a non avere paura di avere a casa tanti figli. Se c'è un'attenzione al riguardo è chiaro che va nellache noi auspichiamo". Così ha parlato il presidente della Conferenza episcopale italiana Matteo Mariadurante un’iniziativa dell’Università Cattolica. La “” di cui parla il cardinale èindicata dal ministro dell’Economia Giancarloper combattere la crisi demografica., come anticipato dal Foglio, ha proposto di inserire nella prossima legge di Bilancio alcuni incentivi fiscali per famiglie con più di due figli a prescindere dal reddito: far pagare meno tasse a chi ne ha di più e aumentarle a chi non ne ha. Il costo totale per il “quoziente familiare per le detrazioni” dovrebbe essere tra i cinque e i sei miliardi di euro.