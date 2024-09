Virtus Entella tegola in attacco | brutto infortunio per Thioune

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) La stagione del giovane attaccante Alioune, classe 2004, dellaè praticamente finita dopo appena due presenze in Serie C. Il calciatore ha rimediato infatti un bruttissimoal ginocchio che lo costringerà all’operazione e poi a un lungo periodo di recupero. Il comunicato del club “Lacomunica che il calciatore Elhdji Aliounesi è sottoposto ieri a Villa Stuart agli esami strumentali in seguito al trauma distorsivo al ginocchio sinistro occorso nella gara contro l’Ascoli. Gli accertamenti hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione al femore del legamento collaterale mediale con interessamento traumatico del menisco interno ed esterno.sarà operato a Villa Stuart nella giornata di lunedì dal professor Pier Paolo Mariani. Forza Papa, ce la farai anche stavolta. Siamo tutti con te!“.