Via libera ai dissalatori anti-siccità in Sicilia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Al via l'utilizzo diper far fronte all'emergenzain. Lo ha deciso la Cabina di regia per la crisi idrica presieduta dal vicepremier e ministro Matteo Salvini. Nella riunione a cui hanno partecipato, tra gli altri, il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, il presidente della Regionena Renato Schifani, il viceministro all'Ambiente Vannia Gava, il sottosegretario all'Agricoltura Luigi D'Eramo e il sottosegretario di Stato al Dipe Alessandro Morelli "si è deciso di affidare pieni poteri al commissario straordinario nazionale per interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell'Acqua, per procedere all'acquisizione e all'installazione die attuare le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza", spiega il ministero. Questo consentirà di dimezzare i tempi della procedura.