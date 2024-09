Un caso di Dengue al Salesi di Ancona via alla disinfestazione | la partoriente infettata a Fano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 settembre 2024 – Donna in stato di gravidanza affetta datrasferita dall’ospedale dial materno-infantile di, in via precauzionale scatta lanella zona circostante il. La procedura è stata disposta dopo la comunicazione da parte dell’Ast del, accertato diche ha riguardato una donna residente adove la stessa, secondo le indagini epidemiologiche, si è. La paziente, una donna incinta, è stata ricoverata almartedì scorso dal pronto soccorso die, dopo le cure del, ieri mattina è stata dimessa. L’area in cui avverrà laper ildisegnalato aluna donna arrivata daMercoledì era arrivato l’esito positivo della sierologia per la. La donna è stata isolata in una camera dotata di zanzariere e impianto di condizionamento d’aria.