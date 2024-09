Torino annunciata una partnership con Red Bull

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nuovaper il, con il colosso Redche entra ufficialmente nel club come Official Energy Drink Partner. "Nuova ed entusiasmantenel mondo granata! Red, leader mondiale degli energy drink, sarà Official Energy Drink Partner delFootball Club per la stagione 2024/25", si legge in una nota ufficiale della società granata. "Laporterà novità importanti al Club, a partire dal coinvolgimento allo Stadio Olimpico Grande. Redcaricherà la squadra con l'Energy Entrance per il riscaldamento e durante gli Energy Break nelle partite più calde, accompagnando la squadra per tutta la stagione" spiega nel comunicato il club.