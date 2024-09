Tennis Rafa Nadal salta anche la Laver Cup | si allontana il ritorno in campo del maiorchino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) Aveva dato appuntamento a tutti allaCup, manon è in grado di mantenere la promessa. Il fuoriclasse spagnolo, che avevato la trasferta sul cemento nordamericano dopo l’avventura di Parigi 2024, è costretto a rimanere ancora fermo ai box. Il suoin, quindi, viene nuovamente posticipato, con un finale di carriera che diventa sempre più complicato per il nativo di Manacor. Il 22 volte vincitore di un torneo del Grande Slam, quindi, non sarà innella manifestazione in cui si affrontano il Team Europe e il Team World. Il tempo stringe per ilche, oggettivamente, si avvicina sempre più al momento di dire la parola “fine” alla sua straordinaria carriera. Il fisico scricchiola e la decisione su quando ritirarsi appare ormai imminente per una delle leggende del