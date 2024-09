Svelata la colonna sonora di Arcane 2!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 12 settembre 2024) Oggi Riot Games e Virgin Music Group hanno svelato gli artisti che faranno parte dellaoriginale diLeague of Legends: Stagione 2, che include un variegatissimo elenco di brani di artisti tra cui Twenty One Pilots, Stray Kids, Young Miko, Stromae, Marcus King, Ashnikko, d4vd e non solo. Ogni brano è una composizione originale progettata in modo specifico per i momenti cruciali della premiata serie basata sull’iconico titolo Riot League of Legends. La musica diLeague of Legends: Season 2 (Soundtrack From the Animated Series) mira a catturare la profondità emotiva di questi amatissimi personaggi e valorizzarne lo storytelling. Molti degli artisti presenti nellasono giocatori di League of Legends, appassionati fan died ex collaboratori di Riot Games.