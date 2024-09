Squadre modenesi al via nei campionati C’è anche la compagine che rappresenta il Modena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) C’èuna squadra che vestirà la maglia dele ha (formalmente) come presidente Carlo Rivetti al via della nuova Serie D di calcio a 5. Sono i Canarini 1912, squadra composta dai ragazzi che lavorano nella sede gialloblù di viale Monte Kosica e sfruttano la matricola della nuova Ssd Canarini 1912 (nata al posto dell’Accademia1912) creata a giugno dalCalcio per l’attività di base, con campo di casa che sarà a Saliceta. La nuova squadra gialloblù (allenatore ancora da definire) è una delle 5al via, pattuglia record degli ultimi anni. Persa la Virtus Cibeno (il cui gruppo si è trasferito alla Virtus Correggio), è rimasta la United Carpi, mentre la novità già nota era lo SportingAcademy, club che giocherà ad Albareto.