Scacco matto a Sinner | inutile provarci

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 12 settembre 2024) Janniknon dovrebbe neppure, sarebbe del tutto: c’è qualcosa che non potrà assolutamente fare. Può piacere o non piacere, ma non dovrebbero ormai più esserci dubbi sul fatto che Janniksia un campione nato. Tanto nello sport quanto nella vita. È qualcosa di innegabile, di oggettivo. E non solo perché a 23 anni ha già messo in cassaforte due titoli Slam, ma perché in più occasioni ha dimostrato di avere una forza mentale fuori dal comune, oltre che il talento necessario per battere anche gli avversari più forti. Janniknon giocherà la fase a gironi della Coppa Davis (LaPresse) – Ilveggente.itNon può più dire il contrario neanche Nicola Pietrangeli, che, incalzato nelle scorse ore sul successo dell’altoatesino a New York, ha parlato del nuovo eroe azzurro in termini estremamente lusinghieri. Non è sempre stato tenero nei suoi riguardi, anzi.