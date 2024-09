Rabiot e gli altri campioni senza squadra

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 12 settembre 2024) Adrienè il nome più in vista di un lungo elenco dio presunti tali rimasti ai box. Alla vigilia della partenza della Champions League e con i campionati che sono scattati ormai da un mese, colpisce la lista di top player costretta ancora alle ferie forzate, ad allenamenti isolati e al lavoro dei rispettivi entourage per provare a trovare una destinazione in extremis. Obiettivo difficile da raggiungere, in un mercato che ha vissuto un'estate di compressione degli investimenti e nel quale anche le società più grandi cominciano a manovrare con attenzione gli stipendi. L'ex juventino, fino a prova contraria ancora potenziale titolare della nazionale francese, ha salutato Torinonemmeno rispondere alla proposta di rinnovo spedita dal direttore sportivo Giuntoli. Contratto triennale a stipendio inalterato rispetto ai 7,5 milioni netti dell'ultima stagione. Nulla.