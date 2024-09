Prime Video ha deciso di cancellare la terza stagione della serie tv cult Prisma Proteste social e potrebbero farsi avanti i colossi Netflix o Disney

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Doccia fredda per i fantv” di. La multinazionale hadila, non si farà. Ad annunciarlo è stato il creatore Ludovico Bessegato sui: “Non conosco le ragioni profonde delle scelte editoriali delle piattaforme e non conosco nemmeno i dati ufficiali. Ma so che la secondaè andata bene come la prima aumentando la sua base di pubblico”. E ancora: “La seconda– che racconta un gruppo di ragazzi di Latina tra identità di genere, sessualità, disabilità, bullismo, droga e revenge porn – è andata bene, ma non abbastanza da assicurare la nuova“. Questo meccanismo “si sta verificando sempre più di più nel mondoserialità“.