Palme avvizzite il Comune chiama l’esperto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Civitanova, 12 settembre 2024 – Lungomare sud, una riviera die morenti. Sono decine gli esemplari sulla aiuola spartitraffico e sui marciapiedi est e ovest che languono, con la chioma secca, e per alcuni di essi è già tempo di pronunciare il de profundis. Tra queste piante, molte appartengono alla famiglia Washingtonia che nell’estate del 2022 furono piantumate per sostituire i vecchi fusti, eliminati perché attaccati dal punteruolo rosso, una operazione di riqualificazione del verde che all’epoca costò al145mila euro. Due anni dopo, a fare una passeggiata sul litorale ci si trova davanti a numerose, troppe‘spelacchio’, disseminate un po’ ovunque, con problemi di salute evidenti che però sembrano aggredire solo gli esemplari che sorgono su area pubblica, mentre quelli negli spazi privati si presentano in condizioni molto più rigogliose.