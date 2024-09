Non possono averlo fatto davvero Luca Giurato al TG1 la gaffe durante il servizio di addio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) Si è spento all’età di 84 anni, colpito da un infarto fulminante, il giornalista e conduttore tv. Il decesso è avvenuto nella serata di mercoledì 11 settembre a Santa Marinella, dove il giornalista si trovava in compagnia della moglie Daniela Vergara: “Eravamo a Santa Marinella, per goderci l’ultimo scorcio di estate”, ha detto l’ex giornalista del TG2 in lacrime all’agenzia Adnkronos confermando la notizia della morte del marito. Nato a Roma nel 1939,era figlio di un diplomatico siciliano che, nel dopoguerra, scontò la sua fedeltà al regime fascista, prestandoa Porto Alegre in Brasile e a Rosario in Argentina. “Lo vedevamo per le feste” aveva raccontato. “Il matrimonio tra mamma e papà non era molto riuscito. Quando io avevo 16 anni ci fu un tentativo di riconciliazione.