No in Emily in Paris 4 parte seconda Tony Effe non si vede ma c' è sempre un' altra stagione

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 12 settembre 2024) Mai dire mai. Soprattutto se si parla della protagonista diin4, ora atterrata in quel di Roma, e di, prolifico in idee e iniziative. Arli uniti, per ora solo per (pubblicità e) diletto, è un video social lanciato nel pomeriggio dall'account Instagram di Netflix a sostegno della pubblicazione degli ultimi episodi e del finale didi una delle sue serie più seguite degli ultimi anni. Spostandosi da Parigi a Roma, per incontrare un nuovo amico,sbaglia porta e bussa a quella di. E da lìuna conversazione basata sugli equivoci tra inglese e romano e confusione per le scale di un palazzo sconosciuto.