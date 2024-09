Letizia di Spagna | look casual e l’accessorio must have dell’estate

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 12 settembre 2024)dicontinua a incantare con il suo inconfondibile senso dello stile, confermandosi come una delle figure più eleganti del panorama internazionale. Recentemente, mentre si concedeva una passeggiata nel cuore di Madrid con Re Felipe, la Regina ha dimostrato ancora una volta la sua maestria nel mixare moda e praticità. Per questo momento di relax, prima di tornare ai suoi numerosi impegni ufficiali,diha scelto unestivo informale, ma non per questo meno sofisticato. L’elemento che ha catturato maggiormente l’attenzione è stato una borsa in crochet, accessorio di grande tendenza per l’estate 2024. Questo pezzo, caratterizzato da un design fresco e moderno, ha saputo aggiungere un tocco di eleganzaal suo outfit, riflettendo perfettamente il suo stile impeccabile e aggiornato.