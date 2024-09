Lerici celebra il Mar Mediterraneo Tre giorni da gustare con Mytiliade

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un’occasione unica perre ile riscoprire il legame profondo che unisce i popoli che vi si affacciano, un’esperienza sensoriale unica per intrecciare le tradizioni gastronomiche. Da domani a domenica aarriva ‘Città Mediterranea’, l’evento biennale dedicato ai muscoli (cozze) e al marorganizzato dal Comune in collaborazione con Ibg – Italian blue growth – e con il giornalista gastronomade ed event designer Vittorio Castellani, meglio conosciuto come Chef Kumalé. Alla cerimonia d’apertura, alle 17 di domani alla Rotonda Vassallo, anche il ministro del Turismo Daniela Santanché, poi altre autorità come Riccardo Rigillo, Alessio Piana, Leonardo Paoletti, Karim Jatlaoui, Wolfgang Idiri e Federico Pinza.