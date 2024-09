Laver Cup Nadal annuncia il forfait | Farò il tifo per il Team Europa da lontano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) Rafanon sarà presente allaCup 2024, in programma a Berlino dal 20 al 22 settembre. “È una competizione di squadra, e per supportare davvero ildevo prendere la miglior decisione e in questo momento ci sono altri giocatori in grado di aiutare la squadra per la vittoria”, si legge nella nota del tennista spagnolo. “Ho grandi ricordi di quando ho giocato laCup e non vedevo l’ora di essere con i miei compagni di squadra insieme a Bjorn nel suo ultimo anno da capitano. Auguro alil meglio,ilda”.Cup,il: “ilper ilda” SportFace.