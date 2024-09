La prima di Giuli saluti al Pd la commissione di Sangiuliano revisionata I nomi dei possibili capi di gabinetto

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’Italia ha ora un “Dannunzino”, il ministro della Cultura, Alessandro, il clarinetto magico. Indossa più anelli del faraone Ramses II, parla come fosse al Teatro Greco di Siracusa: “Ringrazio gli onorevoli interroganti, per la qualità delle domande poste”.di entrare in Aula saluta il Pd che conta, Boldrini, Cuperlo, Amendola. Meloni non hanato un uomo di destra, ma l’uomo Roma, oro, carezze, colonia, che dice “fagocitiamoci di Cultuvra”. Anziché dire “cambio laCulturanata da Sanano”,, il Dannunzino, spiega che lui “revisiona” e che “io non mi sento offeso dallene dell’ex ministro Sanano”. Nella replica è geniale.