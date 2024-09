La Fiorentina attende Gudmundsson | il processo in Islanda e il rientro in Italia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ladeve fare i conti con il caso Albert. L’attaccante islandese da lunedì si trova in patria, a Reykjavik, per l’udienza nelche lo vede coinvolto con l’accusa di ‘cattiva condotta sessuale’. Il calciatore è ininsieme ad un preparatore atletico e ad un fisioterapista dellacon i quali si è allenato ogni giorno. Secondo quanto riferito dai media locali, i legali della donna avrebbero chiesto la condanna, il pagamento delle spese processuali e un risarcimento di circa tre milioni di corone islandesi. Un’altra udienza è fissata venerdì mattina, mentre la sentenza è attesa per ottobre con eventuale appello entro il mese di novembre e verdetto definitivo il prossimo giugno.