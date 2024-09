Jon Bon Jovi convince una donna che vuole suicidarsi a non gettarsi da un ponte

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) Jon Bonprotagonista di una drammatica avventura che, per fortuna, si è risolta con un lieto fine. L’artista stava girando un video musicale suldi Nashville, in Tennessee, quando la sua assistente ha notato unasul parapetto della struttura. Leggi anche: Ragazza di 17 anni si getta da un palazzo e colpisce una passante: morte entrambe Il video virale sui social A quel punto la rock star si è avvicinata all’aspirante suicida cominciando a parlarle con calma e dolcezza. Poco dopo Jon Bonè riuscito arla a non togliersi la vita gettandosi di sotto, l’ha aiutata a scavalcare la ringhiera e poi l’ha abbracciata. Il video della commovente scena, ripreso dalle telecamere di sorveglianza presenti sul, è stato diffuso dalla polizia diventando subito virale.