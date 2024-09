Jacqueline Luna parla del futuro figlio con Ultimo ma ignora Heather Parisi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 12 settembre 2024)si prepara a una nuova fase della sua vita, quella della maternità. A soli 24 anni, la figlia die del noto chirurgo Giovanni Di Giacomo, sta vivendo un momento magico insieme al compagno, con cui condivide un amore che dura ormai da quattro anni. Ma mentresvela ai fan dettagli su come intende crescere il suo primogenito, un piccolo particolare non passa inosservato: la totale assenza di menzioni alla madre,. Una maternità vissuta lontano dall’Italiahanno deciso di vivere questo importante momento lontano dai riflettori italiani, scegliendo come nido per i primi mesi da genitori la vivace e cosmopolita New York.