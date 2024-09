In gol con la trasparenza l’esempio del Porto

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 settembre 2024) Una delle più prestigiose squadre delgallo e del calcio europeo ha deciso di intraprendere una strada destabilizzante per tutti gli altri: mettere online tutti i suoi dati economici a partire dai compensi dei suoi dirigenti, le commissioni agli agenti dei calciatori, i dettagli dell’accordo che il club ha preso con i gruppi ultras e le transazioni di ogni singolo pagamento. È il culto della– diventato un feticcio in politica e nell’imprenditoria – che viene praticato senza remore in una società calcistica che sull’opacità finanziaria aveva costruito per anni il suo successo. Autore della rivoluzione è il nuovo presidente André Villas Boas, ex allenatore vincente della squadra.