Il gesto eroico di Jon Bon Jovi | la tragedia evitata per un soffio

(Di giovedì 12 settembre 2024) La celebre rockstar si trovava a Nashville per registrare il videoclip di una sua nuova canzone, quando è diventato protagonista di un atto di grande coraggio Un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza istallate nella zona, ha rivelato un clamoroso atto di coraggio del frontman della celebre rock band. Il cantante, mentre era in procinto di girare, su uno dei ponti della citta del Tennessee, una sequenza per il videoclip ufficiale del suo ultimo lavoro musicale, con grande prontezza di riflessi ha portato in salvo una donna. Ildi Jon Bon– Cityrumors.it – Jon Bonè un cantautore, musicista e attore statunitense, leader dei Bon, noto gruppo rock del New Jersey.