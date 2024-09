Europei di ciclismo 2024 | Italia ancora a segno oro nella staffetta mista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Hasselt (Belgio), 12 settembre- Dopo le emozioni di ieri delle cronometro individuali, glidiproseguono nel solco della. La mixed relay, con appena 6 Nazionali al via, è per pochi intimi e a far festa, dopo il doppio metallo di ieri di Edoardo Affini e Mattia Cattaneo (rispettivamente oro e bronzo), èl', che conclude con un tempo totale di 1h01'43'': completano il podio la Germania e il Belgio. A parte i due medagliati della cronometro individuali, tra gli azzurri figuravano Mirco Maestri, al debutto in Nazionale, Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e Gaia Masetti: un sestetto formidabile che mantiene in alto il nome dell'in Limburgo in attesa delle gare dei prossimi giorni.