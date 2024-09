Due musical per famiglie al Teatro Pergolesi di Jesi | prima Cenerentolla poi Malèfici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024)(Ancona), 12 settembre 2024 - Domani sera alle 21 aldila compagnia della Rancia porta in scena “Cenerentola”, il primoscritto dal regista Saverio Marconi, ispirato alla fiaba tradizionale di Perrault. L’appuntamento, dedicato allee a tutti gli appassionati del genere, inserito nel cartellone del 24esimo FestivalSpontini vede l’adattamento di Saverio Marconi, le musiche di Aldo Passarini, le liriche di Michele Renzullo, la regia di Ada Borgiani su regia originale di Marconi, per una produzione della Compagnia de La Rancia – Rancia Verdeblu. La celebre compagnia marchigiana porta in scena questa favola dal 1988 con uno spettacolo che riecheggia gli anni ‘50, arricchito dal ritmo e dalla spettacolarità della commediae.