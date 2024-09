Ddl sicurezza | Ricciardi Pd ‘Fi dica di essere vittima sua maggioranza e daremo solidarietà’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Voi state immaginando di colpire le madri che commettono dei reati, ma non capiamo la ratio, perché con la mano sinistra colpite la rea e con la mano destra colpite anche i minori, che sono sottoposti a tutela universale. Nel momento in cui avete la capacità di individuare etnicamente chi colpire, state facendo eugenetica, voi decidete scientificamente quale etnia vada colpita”. Lo ha detto in Aula alla Camera il deputato dem Toni, vicepresidente del Gruppo Pd, durante l?esame dell?emendamento che prevede la sospensione della pena per le detenute madri e le donne in gravidanza.