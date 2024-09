Controlli dei Carabinieri nel Parco del Circeo | pioggia di multe per 3 356 euro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 12 settembre 2024) Latina, 12 settembre 2024- Idel Nucleo CC "" Fogliano (reparto a cavallo), durante una campagna dimirati per la tutela della flora e della fauna ittica nell'area protetta delNazionale del, hanno elevato n°42 p.p.v. per un importo complessivo di3.356,00, rispettivamente: – n°36 p.p.v. per parcheggi selvaggi sul cordone dunale nel tratto demaniale del lungomare pontino ricadente nei comuni di Latina e Sabaudia ; – n°6 p.p.v. per l'esercizio di pesca in orari non consentiti e senza licenza di pesca nelle acque interne.