Contraffazione 120 mila articoli scolastici pericolosi sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di giovedì 12 settembre 2024) I finanzieri hanno segnalato 20 persone alle autorità competenti, tolti dal mercato migliaia ditra penne, matite e astucci privi di marcatura e nota informativa In concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, nell’ambito di un piano finalizzato a contrastare il commercio di materiale contraffatto e/o insicuro, il Comando Provinciale delladidiha sequestrato oltre 120.000 prodottidi cancelleria destinati a bambini/ragazzi in età scolare. Sono stati segnalati alla Camera di Commercio 15 responsabili per violazioni amministrative mentre 5 sono i denunciati all’Autorità Giudiziaria, a vario titolo, per commercio di prodotti contraffatti e ricettazione. In particolare, nell’area cittadina, nel corso di distinti interventi, sono stati tolti dal mercato, presso attività commerciali, oltre 78.