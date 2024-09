Conte rivoluziona la difesa | chi rischia ora di restare in panchina

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 12 settembre 2024) Antoniosembra intenzionato a volerre la: ecco chidiincon questi cambiamenti Il Napoli di Antoniosta ancora prendendo forma e gli allenamenti di questi giorni sono serviti al tecnico leccese proprio per studiare diverse soluzioni tattiche. E’ vero, non avendo avuto tutta la squadra a disposizione per la sosta nazionali, il lavoro è stato comunque ridotto, ma prima di Cagliari si lavorerà duramente a Castel Volturno. Bisognerà preparare la squadra nel migliore dei modi per la trasferta sarda e per il resto del campionato., infatti, vuole plasmare la rosa sotto i suoi dogmi e sistemi di gioco. Per farlo avrà bisogno di tutti i calciatori a disposizione, cosa che ancora non è riuscito ad ottenere tra il periodo del calciomercato e quello, appunto, delle nazionali.