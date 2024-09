Ciclone polare sull’Italia termometro giù con piogge e vento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 12 settembre 2024) ROMA – E’ in arrivounche porterà un abbassamento delle temperature,. E’ quanto annuncia Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. “Nelle prossime ore – afferma – vivremo un generale calo delle temperature durante una fase acuta di maltempo che colpirà inizialmente il nordest, Liguria di Levante e Toscana con correnti sud-occidentali impetuose e perturbate. Sono previsti nubifragi in particolare sul Friuli Venezia-Giulia, sul Triveneto in generale e anche sulla Lombardia orientale, con accumuli significativi anche sull’Appennino settentrionale. Dal pomeriggio-sera il maltempo colpirà poi in modo intenso con violenti rovesci pure Lazio, Campania e Sicilia occidentale”.