Calcio femminile C Jesina Aurora partenza sprint | a Vicenza per la conferma

(Di giovedì 12 settembre 2024) Dopo il netto 4-0 casalingo domenica in casa della matricola Real subito l’occasione perrsi. Il punto di Elisabetta Fiorella JESI, 12 settembre 2024 – Vittoria convincente dellaal debutto in campionato. Il 4-0 sul Ravenna, retrocesso dalla serie B, ha segnato un primo importante passo in questo campionato della giovane formazione allenata da Mattia Casaccia. A parlare dei primi tre punti di stagione Elisabetta Fiorella, autrice del primo gol, una delle migliori in campo. Domenica esordio vincente con gol. Che sensazioni hai avuto? Domenica l’esordio vincente, al Carotti, è stato per me fonte di grande gioia e di grande soddisfazione. L’approccio nei confronti della gara mi rende orgogliosa di tutto il team, delle giocatrici e dello staff. Il goal è la ciliegina sulla torta.