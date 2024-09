Bonus assunzioni per disabili under 35 | c' è tempo fino al 31 ottobre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 settembre 2024 – Un contributo per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei35, e permettere loro di sentirsi parte attiva della società, è disponibile già dallo scorso 2 settembre. Per richiederlo, i datori di lavoro dovranno assumere aindeterminato un lavoratore disabile di età compresa fra i 18 e i 35 anni, ed essere iscritti nel Registro Unico (RUNTS), o essere a capo di una onlus o di una organizzazione di volontariato. Il periodo divalido è quello dellefatte fra l'1 agosto 2020 e il 30 settembre 2024. Invece per presentare la domanda c'èal 312024. La nota Inps n. 2906/2024 Lo rende noto l'Inps, che col messaggio n 2906/2024 ha fornito tutte le informazioni utili per presentare correttamente l'istanza.