Anticipazioni Un posto al sole | Roberto manipola Lara

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ad Unal, nel corso dei prossimi episodi di Unal, continuerà a tenere banco il processo a carico di Magdalena Kovalenko eMartinelli. Ricordiamo che Ida, la mamma del piccolo Tommaso, si è lasciata convincere da Diego a denunciare la compravendita del bambino per cercare di ottenere la sua custodia. In questo modo,è stato costretto a separarsi dal piccolo, il quale è stato mandato in una casa famiglia. L'imprenditore, però, non ha mai rinunciato a Tommaso e ha ordito una macchinazione ai danni di Ida per screditarla in tribunale. Ferri, in particolare, si è accordato con Magdalena, la zia della ragazza, e le ha chiesto di parlare male della nipote di fronte ai giudici per farle perdere la custodia del figlio.