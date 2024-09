Ancora in calo il settore del legno-arredo si spera in un recupero per il resto del 2024

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di giovedì 12 settembre 2024) Claudio Feltrin, presidente di Feder: “Cauto ottimismo, ma produzione industriale con segno negativo. Ora attesa per terza rilevazione e misure legge di Bilancio” Ilha affrontato un inizio d’anno complesso, con una contrazione delle vendite del primo semestre (-5,2%) sia sul mercato interno (-6%), che su quelli esteri (-4,1%). Tuttavia, le previsioni per ildelindicano un possibile. Le aziende delcontinuano a lavorare con fiducia, nellanza di chiudere l’anno in linea con i risultati del 2023, soprattutto grazie alle esportazioni (+3,7%).È questo il sentiment che emerge dal Monitor gennaio-giugno a cura del Centro Studi Feder, realizzato su un campione rappresentativo di aziende.