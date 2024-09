Affari d’oro con immobili e turismo Il master che insegna a farli fruttare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) La febbre dell’oro sul Lario si chiamae mai come quest’anno i suoi effetti si sono fatti sentire tanto da spingere qualcuno addirittura a parlare di un eccesso di domanda. È il cosiddetto “overtourism“ che si manifesta nell’aumento generalizzato dei prezzi, il proliferare di B&B, case vacanza e appartamenti messi a disposizione per gli affitti brevi con l’idea che infondo non serve molto per entrare nel business. Niente di più sbagliato, per questo Ance Como, l’associazione costruttori, con il dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente del Politecnico di Milano ha deciso di lanciare il primouniversitario in ’Gestione, Sviluppo e Valorizzazioneare’, in programma dal mese di novembre a ottobre del 2025.